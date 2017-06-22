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M-1 Challenge 82. Борис Полежай против Тони Валтонена

Источник:  Mix FightКомментарии

5 августа на международном турнире M-1 Challenge 82 один из лучших украинских бойцов Борис Полежай (Украина, 16-6) сразится с ветераном командного чемпионата мира M-1 Challenge 2009, одним из самых заслуженных ветеранов MMA в стране Суоми – Тони Валтонен ом (Финляндия, 27-15).

Начиная с 2014 года, карьера Бориса Полежая , который до этого имел личный рекорд на профессиональной арене смешанных единоборств из 5 побед при 5 поражениях, начала испытывать непрерывный взлет – он одержал 11 побед подряд и подписал контракт с M-1 Global. Однако бой против ветерана Bellator и чемпиона мира по бразильскому джи-джитсу Карлоса Эдуардо стал для Бориса настоящим испытанием. Три раунда подряд он мужественно бился и боролся с огромным оппонентом, который при каждом удобном случае накидывал на украинца капканы из болевых и удушающих приемов. Борис вырывался из всех, однако в самом конце боя силы покинули его и, отдав концовку равного поединка, он уступил по решению судей.

Но при этом вместе с соперником удостоится бонуса за «лучший бой вечера», что изначально казалось бы нонсенсом в схватке двух бойцов, которые исповедуют борцовский стиль ведения боя, однако эти двое умудрились показать настоящий класс, завести зрительный зал и свои бонусы получили с полным основанием. Сейчас Полежаю придется схватиться с не менее опытным и крупным соперником, да еще к тому же и на его территории, но храбрости и умения биться Борису не занимать и новый вызов он принял с большим воодушевлением.

Тони Валтонен выступает в смешанных единоборствах уже 14 лет. Многие годы он был одной из основных звезд главного финского MMA-промоушена Fight Festival, вместе с финской сборной достаточно успешно выступал на командном чемпионате мира M-1 Challenge в 2009 годы, бился на турнирах KSW и Shooto. Всего в его карьере уже 42 профессиональных поединка, в 27 из которых он одержал победы. На его поясе есть скальпы чемпиона Bellator Аттилы Вея и ветерана UFC Шона Салмона. Тони выступал и в тяжах и в полутяжах, поэтому является достаточно массивным оппонентом в весовой категории до 93 кг. Уроженец Хельсинки выйдет в рейдж одного из крупнейших мировых промоушенов на глазах у тысяч земляков, которые соберутся поддержать его под сводами Hartwall Arena, что станет для заслуженного бойца дополнительным мотивирующим фактором.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 70,3 кг), TBA - Антон Куйванен (Финляндия), 24-10

(До 56,7 кг), Виталией Бранчук (Украина), 22-6 - Микаэль Силандер (Финляндия), 16-5

(До 93 кг), Борис Полежай (Украина), 16-6 - Тони Валтонен (Финляндия), 27-15

(До 56,7 кг), TBA - Бин Сон Ле (Швеция), 5-2

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Сергей Ващенко
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