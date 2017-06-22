Глава Международной федерации самбо: Допинг - зло

Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал о своем отношении к допингу в спорте.

«Если всем позволить применять допинг, то спортсменов, гонящихся за славой и успехом, ждет передозировка. Мы помним прекрасный фильм «О спорт, ты — мир!» Спортсмены выступают на пределе своих возможностей, бегут до финиша чуть ли не в бессознательном состоянии. Если бы они принимали допинг, то все было бы хуже.

Конечно, с запрещенными препаратами нужно бороться. Но при этом мы же не знаем, куда будет двигаться цивилизация, тот же спорт. Сейчас наука так быстро идет вперед, что в ближайшее время ученые наверняка научатся вживлять какие-то чипы, устанавливать другие устройства, которые повышают человеческие возможности. Более того, мы можем увидеть, как в технических видах спорта используются различные изобретения. Например, в велосипед ставят маленький моторчик. Знаю, что сейчас делают операции по замене целого сустава. Хирург же может поставить его под определенным углом, чтобы спортсмен бежал быстрее. Вот как об этом узнать? Как это расценивать?», - цитирует Шестакова «Лента.Ру».