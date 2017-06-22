Альберт Туменов: Пока дело не коснется титула, поединок с Берхамовым не интересен

Интервью бойца полусреднего веса АСВ Альберта Туменова о режиме в период поста, планах возвращения в клетку и потенциальном бое против Мухамеда Берхамова.

- Сейчас отдыхаю после боя, держу пост, общаюсь с друзьями. Я изначально не планировал тренироваться в месяц Рамадан. Хочу, как следует отдохнуть после двухмесячного тренировочного лагеря, восстановиться.

После Рамадана еще пару недель отдохну, затем начну работу над физическими кондициями. Потом, ближе к концу осени я планирую вернуться. Конечно в планах подраться за титул АСВ.

Почему мне должен быть интересен бой с Берхамовым? Лично я не считаю, что этот бой нужен. Просто есть люди в интернете, которые поднимают разные националистические моменты, типа: кабардинец против балкарца, нужно подраться. Всячески нагнетают обстановку. Я считаю, что это просто спорт. Если дело коснётся титула, то этот поединок будет иметь смысл. А пока на кону не стоит пояса, для меня он особого интереса не представляет.