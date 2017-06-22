Мухамед Берхамов: Думаю, я заслужил бой за титул чемпиона лиги ACB

Претендент на титул чемпиона ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов — о старте подготовки к титульному бою.

- Сразу после Рамадана, не теряя ни одного дня я начну свой тренировочный лагерь. Буду оттачивать свои навыки. Так как у меня крепкий, выносливый соперник Брет Куппер. Даст Аллах, я выиграю этот пояс и буду защищать его.

Я шел к этому очень давно и упорно. Я думаю, я сделал достаточно, чтобы заслужить титульник. Я всегда дрался с лучшими и хочу драться с лучшими. Я выиграл досрочно Джесси Тейлора, который достаточно успешно сейчас выступает в The Ultimate Fighter. Шарафа Давлатмуродова, очень крепкого бойца, тоже финишировал. У нас есть много крепких ребят в дивизионе, но по мне, никто не заслуживает боя за пояс больше меня. У меня пять побед в АСВ. У меня пять побед в лиге, пять финишей. Из них - три бонуса. Думаю, заслужил титул.