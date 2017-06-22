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Мухамед Берхамов: Купер показывает жесткие и зрелищные бои

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Претендент на титул чемпиона ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов — о своем следующем сопернике.

- Это принципиальный бой. Брет Куппер - очень опытный боец. Дрался в Беллатор. Показывает очень жесткие, зрелищные. К нему нужно очень тяжело готовиться. Каких-то особых сильных сторон в плане техники у него нет, но за счет характера и функционалки он забирает бои. Думаю, устрою зрелищный бой. Приходите за меня болеть.

Буду готовиться к этому бою очень упорно, как всегда. Думаю провести два тренировочных лагеря, в организации которых мне поможет руководство, и члены моего клуба «Рамзан» за, что хочу сказать огромное спасибо своим братьям, и отдельную благодарность выразить Рамзану Ахматовичу Кадырову, который всячески мне помогает и поддерживает меня. Все мои тренера, ребята, которые занимаются в зале и, конечно же, Рамзан Ахматович сделали возможным этот бой. Для меня они уже стали частью семьи, и без них, я сейчас не находился бы в таком положении.

Напомним, что титульный поединок в полусреднем весе между Мухамедом Берхамовым и Бретом Куппером возглавит кард турнира АСВ 67, который пройдёт 19 августа в Грозном.

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Сергей Ващенко
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