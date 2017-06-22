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Стив Керр: Попрошу игроков подумать о встрече с Трампом

Источник:  ESPNКомментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказал мнение, что визит команды к президенту США Дональду Трампу может помочь объединению людей в стране.

«Я просто хочу, чтобы мои парни подумали о встрече. Все помнят, как я открыто критиковал Трампа. Хотя мы все еще не получили приглашение, нужно его внимательно рассмотреть, если оно поступит. Если встреча состоится, то это может помочь объединению людей.

Сейчас весьма напряженное время, много разногласий. Спорт может стать тем самым инструментом для снятия общего напряжения», - цитирует Керра ESPN.

Напомним, «Уорриорз» победили «Кливленд Кавальерс» в финальной серии со счетом 4-1 и стали чемпионами НБА.

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