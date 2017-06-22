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Фил Джексон: Обмен Порзингиса пойдет на пользу «Нью-Йорку»

Источник:  ESPNКомментарии

Президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон прокомментировал возможный обмен форварда Кристапса Порзингиса.

«У нас есть много предложений по Порзингису. Мы помним, какой вклад в нашу команду сделал Кристапс, однако если игрок не желает встречаться с руководством клуба, то возникают вопросы. Прямо сейчас мы получаем много предложений и внимательно изучаем их. Мы любим Порзингиса, однако его обмен пойдет клубу на пользу», - цитирует Джексона ESPN.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» готовит обмен Порзингиса в одну из команд, которые будут выбирать на предстоящем драфте в первой пятерке.

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