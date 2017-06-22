«Тосно» расторг контракт с полузащитником Чиркиным

Полузащитник Григорий Чиркин и ФК «Тосно» пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта, сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области.

Ранее Чиркин продлил контракт с «Тосно» на один сезон.

Напомним, за клуб из Ленинградской области полузащитник выступал с 2015 года. За это время он провел 51 матч и забил два гола.

«Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории сыграет в РФПЛ.