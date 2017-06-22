«Тосно» расторг контракт с полузащитником Чиркиным
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
Полузащитник Григорий
Чиркин и ФК «Тосно» пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта,
сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области.
Ранее Чиркин продлил контракт с «Тосно» на один сезон.
Напомним, за клуб из Ленинградской области полузащитник
выступал с 2015 года. За это время он провел 51 матч и забил два гола.
«Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории сыграет в
РФПЛ.
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