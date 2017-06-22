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Трошечкин продлит контракт с «Ростовом» и уйдет в «Тосно»

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советскому спорту» стали известны подробности аренды полузащитника «Ростова» Александра Трошечкина в «Тосно».

Перед арендой в клуб из Ленинградской области Трошечкин продлит контракт с «Ростовом», который заканчивается следующим летом.

К «Тосно» игрок присоединится 23 июня.

Минувший сезон хавбек отыграл на правах аренды в воронежском «Факеле», проведя в его составе 30 матчей в ФНЛ и забив 2 гола.

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