Трошечкин продлит контракт с «Ростовом» и уйдет в «Тосно»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советскому спорту» стали известны подробности аренды полузащитника «Ростова» Александра Трошечкина в «Тосно».
Перед арендой в клуб из Ленинградской области Трошечкин продлит контракт с «Ростовом», который заканчивается следующим летом.
К «Тосно» игрок присоединится 23 июня.
Минувший сезон хавбек отыграл на правах аренды в воронежском «Факеле», проведя в его составе 30 матчей в ФНЛ и забив 2 гола.
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