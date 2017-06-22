Светлана Журова: МОК оказывает психологические атаки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что заявление Томаса Баха о новых санкциях является психологической атакой.

«Сейчас спортсмены готовятся, у них летние сборы, они все настроены на олимпиаду, а им говорят, что, возможно, к октябрю придумают неизвестно какие санкции, но они будут. А ведь этим командам надо ещё готовиться. Это практически психологическая атака. Я не понимаю, как можно такое делать. Если вы принимаете санкции, то скажите в интервью, какие, за что. Но так издеваться и держать в ожидании — это абсолютно бесчеловечно.

Были введены новые санкции против России, поэтому источник один, корни всей этой истории кроются в одном месте. То, что он ездил в Америку, тоже, вероятно, сыграло свою роль. Похоже, что с ним очень хорошо поговорили. Кроме того, он тоже человек, тоже смотрит прессу, которая на Западе русофобски настроена», - приводит слова Журовой РТ.

Напомним, ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в отношении России подготовлен новый пакет санкций за допинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи.