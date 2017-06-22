Димитрис Итудис: Вестерманн поможет ЦСКА на позиции первого номера

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис пожелал удачи новичку армейцев Лео Вестерманну.

«Приветствуем в наших рядах игрока, который может выступать на позициях первого и второго номеров, обладает не только хорошими габаритами, но и знаниями, умением создавать ситуации для себя и партнеров на самом высоком уровне. Лео мотивирован и восхищен возможности играть за нашу команду. Желаю ему здоровья и удачи в форме ЦСКА», – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Вестерманн подписал контракт по схеме 1+1.