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Димитрис Итудис: Вестерманн поможет ЦСКА на позиции первого номера

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис пожелал удачи новичку армейцев Лео Вестерманну.

«Приветствуем в наших рядах игрока, который может выступать на позициях первого и второго номеров, обладает не только хорошими габаритами, но и знаниями, умением создавать ситуации для себя и партнеров на самом высоком уровне. Лео мотивирован и восхищен возможности играть за нашу команду. Желаю ему здоровья и удачи в форме ЦСКА», – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Вестерманн подписал контракт по схеме 1+1.

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