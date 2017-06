Геннадий Головкин: Возможно, я завершу карьеру после боя с Альваресом

Чемпион мира по трем версиям в среднем весе Геннадий Головкин может завершить спортивную карьеру после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.

- Возможно, после этого боя я завершу карьеру. А возможно, и нет. Сейчас ячувствую себя очень хорошо. Мне 35 лет, но ощущаю себя на 25. Но это бокс, а не футбол. Это не игра. И каждый бой дается очень тяжело, - заявил Головкин.

