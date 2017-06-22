Геннадий Головкин: Возможно, я завершу карьеру после боя с Альваресом
Источник: BoxingsceneКомментарии
Чемпион мира по трем версиям в среднем весе Геннадий Головкин может завершить спортивную карьеру после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.
- Возможно, после этого боя я завершу карьеру. А возможно, и нет. Сейчас ячувствую себя очень хорошо. Мне 35 лет, но ощущаю себя на 25. Но это бокс, а не футбол. Это не игра. И каждый бой дается очень тяжело, - заявил Головкин.
GGG Not Worried About Mexicans Turning on Him in Canelo Bout https://t.co/d9DbeQoXcL #boxing pic.twitter.com/rgyaKXesEu— BoxingScene.com (@boxingscene) 22 июня 2017 г.
Напомним, поединок Геннадий Головкин - Сауль Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
Но кону будут стоять чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.
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