Геннадий Головкин: Возможно, я завершу карьеру после боя с Альваресом

Чемпион мира по трем версиям в среднем весе Геннадий Головкин может завершить спортивную карьеру после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.

- Возможно, после этого боя я завершу карьеру. А возможно, и нет. Сейчас ячувствую себя очень хорошо. Мне 35 лет, но ощущаю себя на 25. Но это бокс, а не футбол. Это не игра. И каждый бой дается очень тяжело, - заявил Головкин.

Напомним, поединок Геннадий Головкин - Сауль Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Но кону будут стоять чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.



