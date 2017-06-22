Игорь Шалимов: С «Черноморцем» получилась хорошая тренировка
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу в товарищеском матче над новороссийским «Черноморцем».
«На мой взгляд, хорошая тренировка получилась. Было видно, что ноги у игроков тяжелые, но было также видно, что ребята старались. Был брак в простых ситуациях, но это понятно. Главное, чтобы было хорошее движение, многое из того, что мы нарабатывали, получилось. Могли и больше голов забить, позитивно оцениваю этот матч», - приводит слова Шалимова официальный сайт клуба.
Напомним, Краснодар в товарищеском матче переиграл «Черноморец» со счетом 5-1.
Матч
Краснодар - Черноморец - 5:1 (3:0)
Голы
Комличенко 12 (1:0). Подберёзкин 30 (2:0 - пен.). Жоаозиньо 40 (3:0). Голубев 60 (4:0). Рамирес 70 (5:0). Губанов 85 (5:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Жиров, Гранквист, Янбаев, Подберёзкин, Жоаозиньо, Петров, Уткин, Перейра, Мамаев (Классон, 10), Комличенко
Место и дата
21 июня 16:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция