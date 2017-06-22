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Томас Бах: МОК не может забыть о том, что произошло в Сочи. На Россию должны быть наложены санкции

Источник:  Лента.РуКомментарии

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах полагает, что к России должны быть применены санкции за манипуляции с допинг-пробами на зимних Играх-2014 в Сочи.

- У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто. Но вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи.

Мы ясно дали понять: за прошлое – за то, что произошло тогда – должны быть наложены санкции.

С одной стороны, мы видели, что президент России сказал: «Да, у нас была проблема, мы должны это признать», а с другой - некоторые чиновники и парламентарии продолжают это игнорировать, - цитирует Баха «Лента.ру» со ссылкой на американское издание Ney York Times.

Напомним, первая часть доклада независимой комиссии WADA во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном была опубликована 18 июля прошлого года. В ней подводились итоги расследования допинговых махинаций на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В результате олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике были отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная России пропустила соревнования в полном составе.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря. В ней утверждалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014, в том числе фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые олимпийские медали.

После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в сезоне-2016/17 этап Кубка мира в Тюмени.



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