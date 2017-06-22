«Советский спорт» проведет футбольный турнир в «Лужниках»

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский сообщил о проведении футбольного турнира этой осенью совместно с «Советским спортом».

«В нашей стране немало красивых стадионов. Очень красивая арена у «Спартака». К тому же, есть стадион в Краснодаре, и Лужники в Москве. Сейчас мы занимаемся подготовкой к чемпионату мира. Вместе с «Советским спортом» планируем устроить турнир на арене «Лужники», который состоится 16 сентября.



К тому же, нас ждёт матч звёзд спорта, а также музыкальны концерт.

Почему именно 16 сентября? Мы собрались с владельцем «Советского спорта» Сергеем Колушевым и решили, что это будет удобно для всех людей. К тому же, на самой арене будут завершены все работы по реконструкции», - заявил Полинский.

