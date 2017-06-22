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Карлос Бакка: Хочу остаться в «Милане»

Источник:  Goal.comКомментарии

Нападающий «Милана» Карлос Бакка заявил, что на намерен покидать клуб до конца срока действия контракта.

«Мой контракт с «Миланом» рассчитан еще на три года, я счастлив в команде и не намерен никуда уходить. В момент открытия трансферного окна я буду полностью спокоен», - цитирует Бакку Goal.

Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры с французким «Марселем».

Напомним, Бакка провел в «Милане» два сезона и в 70 матчах серии A забил 31 гол.

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