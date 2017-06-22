Александр Кожевников: Бобровский заслужил «Везина Трофи»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал завоевание вратарем «Коламбус Блю Джекет» Сергеем Бобровским трофея лучшему вратарю прошедшего сезона НХЛ.
«Так и должно быть, Сергей - великий вратарь, это наше все. Он порядочный человек, патриот и игрок высочайшего уровня, который по достоинству получил такую награду. Там же в основном игроки выбирают, поэтому они хорошо знают, кто насколько силен. И это его не первая такая награда. Поздравим Сергея с таким высоким призом и пожелаем ему также успешно продолжать свою спортивную карьеру», - приводит слова Бобровского «Р-Спорт».
В прошедшем сезоне Бобровский сыграл 63 матча и пропустил 127 шайб.
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