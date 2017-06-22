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Двойник Месси разыграл Касильяса

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Вратарь «Порту» Икер Касильяс стал жертвой розыгрыша. 

Как сообщает «Спорт ФМ», забавный случай произошел во время интервью Касильяса одному из испанских изданий.

Когда Касильяс отвечал на вопрос, связанный с Месси, сзади к нему подошел человек и отдернул за футболку. Касильяс обернулся и увидел перед собой аргентинца, поприветствовал, однако затем почувствовал подвох, услышав голос собеседника.

Роль двойника Месси исполнил иранец Реза Парастеш.

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