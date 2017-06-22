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Владелец «Советского спорта»: На турнире в «Лужниках» выступят звезды

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Владелец «Советского спорта» Сергей Колушев рассказал, кто из звёзд примет участие в матче, который организует издание 16 сентября в «Лужниках».

«У РЛФ достаточно послов. Оперные певцы, представители политики, бизнеса и культуры. Например, будет выступать Татьяна Навеа, Екатерина Гамова. Они прекрасно играют в футбол. К тому же, у нас есть Алексей Смертин, который имеет опыт организации подобных турниров. Убеждён, многие легендарные российские игроки примут участие в матче 16 сентября», – заявил Сергей Колушев.
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