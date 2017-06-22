Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Нисикори2:3Хачанов
Футбол  Ростов- : -Видеотон
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Теннис  Южный0:2Рублев
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Новичок Серии А заинтересован в аренде Эрнани

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Полузащитник «Зенита» Эрнани может провести следующий сезон на правах аренды в итальянском СПАЛе.

По информации Sky Sport Italia, спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти уже общался по этому вопросу с агентом футболиста.

Напомним, Эрнани перешел в «Зенит» зимой 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». За петербургский клуб бразилец сыграл восемь матчей.

СПАЛ по итогам сезона-2016/17 вышел в Серию А.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Хамес не собирается переходить в «Челси» и хочет стать игроком «МЮ»Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский «Реал» этим летом.Янузай перейдет в «Реал Сосьедад»Испанский «Реал Сосьедад» согласовал переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая.«Тосно» арендует полузащитника «Ростова»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин может провести следующий сезон на правах аренды в «Тосно».Спортивный директор «Ромы» проведет переговоры по трансферу Маноласа в «Зенит»Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи 22 июня прилетит в Германию, чтобы провести переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа в «Зенит».Он пришел выбить Кокорина из «Зенита» и забил, но Манчини проиграл ЦСКАОн пришел выбить Кокорина из «Зенита» и забил, но Манчини проиграл ЦСКААлександр Кокорин, Олег Шатов и другие зенитовцы точно не смотрели матч Россия – Португалия, потому что впервые играли за команду Манчини.Моуринью считает, что «МЮ» должен отказаться от Роналду и побороться за НеймараНаставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает нецелесообразным приглашение нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»Футбольный клуб «Зенит» нацелился на форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.Джузеппе Маротта: Алвес решил, что ему нужен новый опытЗащитник «Ювентуса» Даниэл Алвес, вероятнее всего, покинет команду. Об этом сообщил генеральный директор «Юве» Джузеппе Маротта.Йоан Молло: Когда ты хочешь играть в «Зените», нужно выкладываться на двести процентовПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).Роберто Манчини: Пробовали играть 4-4-2, но всегда можем изменить схему, когда приедут остальные футболистыГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).Станислав Манолев: ЦСКА не должен думать, что обыграл первую команду «Зенита»Защитник софийского ЦСКА Станислав Манолев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1).«Зенит» уступил софийскому ЦСКА в первом контрольном матче на сборах в Австрии«Зенит» в товарищеском матче на сборе в Австрии уступил софийскому ЦСКА со счетом 1:2.«Зенит» – ЦСКА (София). Панюков забил первый гол команды на сборе (видео)Нападающий Андрей Панюков, находящийся на просмотре у «Зенита», забил первый гол в товарищеском матче против софийского ЦСКА.«Зенит» – ЦСКА (София). Панюков, Кокорин и Шатов выйдут в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на товарищеский матч против софийского ЦСКА.Андрей Червиченко: Канунников не сильнее нападающих, которые есть в «Спартаке»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился о возможном переходе нападающего «Рубина» Максима Канунникова в команду Массимо Карреры.«Ахмат» может подписать защитника сборной ВенгрииЗащитник «Видеотона» и сборной Венгрии Пауло Винисиус может в ближайшее время перейти в «Ахмат», сообщает «Спорт день за днем».Арсен Венгер: У Жиру есть качества, которые необходимы «Арсеналу»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что форвард Оливье Жиру необходим команде.Селекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухСелекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухКак питерский клуб мог сэкономить 28 миллионов евро на трансфере и 4,5 миллиона евро в год на зарплате одного лишь игрока.
Футбол
22 июня «Спартак» проведет контрольный матч на базе в Тарасовке
Хоккей
«Вегас» забрал на драфте расширения Емелина и права на Гусева
Футбол
Моуринью считает, что «МЮ» должен отказаться от Роналду и побороться за Неймара
Футбол
Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
СПАЛ
СПАЛкалендарьстатистика
Азеведо Жуниор Эрнани
Азеведо Жуниор Эрнанивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы