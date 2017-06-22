Новичок Серии А заинтересован в аренде Эрнани
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
Полузащитник «Зенита»
Эрнани может провести следующий сезон на правах аренды в итальянском СПАЛе.
По информации Sky Sport Italia, спортивный директор
итальянского клуба Давиде Ваньяти уже общался по этому вопросу с агентом
футболиста.
Напомним, Эрнани перешел в «Зенит» зимой 2017 года из «Атлетико
Паранаэнсе». За петербургский клуб бразилец сыграл восемь матчей.
СПАЛ по итогам сезона-2016/17 вышел в Серию А.
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