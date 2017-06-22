Ильсур Метшин: Прошлым летом «Рубин» не потратил ни 200, ни 100, ни даже 50 миллионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мэр Казани и экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин - о трансферной компании.
- Мы не тратили ни 200, ни 100, ни 50 млн евро, как кто-то говорит, - отвечает Метшин на пресс-конференции, посвященной Кубку Конфедераций. - Это была обычная трансферная кампания. Просто в предыдущие годы клуб был закрытым в информационном плане. Но каждый год проводились от 10 до 15 покупок. Каждый. И в этот раз мы не сделали ничего особенного. Были куплены хорошие игроки - Рочина, Жонатас, Сонг, подписаны контракты с молодыми Ахметовым и Жемалетдиновым. И нынешнее руководство клуба довольно этими игроками.
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