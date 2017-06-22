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Лео Вестерманн: Переход в ЦСКА - большой шаг

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Новичок ЦСКА Лео Вестерманн прокомментировал своей переход в армейский клуб.

«Здорово стать частью легендарного клуба и отличной команды. Определённо, это огромный шаг в моей карьере, и я счастлив столкнуться с новым испытанием, с нетерпением жду начала совместной работы с одноклубниками и штабом», – приводит слова Вестерманна официальный сайт ЦСКА.

Предыдущий сезон француз провел в литовском «Жальгирисе», в среднем за матч набирая коллекцию из восьми очков, пяти результативных передач и одного подбора.

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