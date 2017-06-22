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Виталий «v1lat» Волочай: Мы скоро откроем полноценное подразделение Overwatch

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Комментатор RuHub Виталий «v1lat» Волочай поделился ближайшими планами студии.

«Мы скоро откроем полноценное подразделение Overwatch и ещё по одной игре. Я надеюсь и хочу это сделать лично вместе с Никитой «4ce» Котковым, очень сильно пушим — откроем отделение Quake. Если всё будет хорошо, то скоро появится довольно много вакансий. И я сам буду Quake комментировать, я очень люблю Quake, просто кайфую от Quake», – сказал Волочай.

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