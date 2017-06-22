Сергей Анохин: Со сборной Мексики игровая схема будет другой
Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин заявил, что игровая схема сборной России во встрече с командой Мексики претерпит изменения, по сравнению с матчем против Португалии.
«Результатом, конечно, мы не можем быть довольны, но ребята боролись. Во втором тайме поменялся рисунок игры, были моменты, но беспокоит то, что в створ ворот наша сборная не попала ни разу. Думаю, что с мексиканцами должно быть по-другому. Но не будем забывать, что мы в среду играли с чемпионами Европы, в рядах которых лучший игрок мира – Криштиану Роналду, что он и показал. Поэтому не будем посыпать голову пеплом, а будем готовиться к матчу со сборной Мексики. Надеюсь, что сборная тактически грамотно построит игру. Д
умаю, тренерский штаб сделает правильные выводы, потому что сборная Мексики будет играть совершенно по-другому, чем португальцы, поэтому и схема должна быть другой. В любом случае я надеюсь на самоотдачу и физическую подготовленность, потому что будет очень жесткая игра, стык в стык. Мы видели матч мексиканцев с новозеландцами, когда дело дошло до потасовки. Уверен, что на нас они будут так же настраиваться. Очень надеюсь, что наши игроки будут биться до конца», - цитирует Анохина «Р-Спорт».
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция