Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Нисикори2:3Хачанов
Футбол  Ростов- : -Видеотон
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Теннис  Южный0:2Рублев
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Анохин: Со сборной Мексики игровая схема будет другой

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин заявил, что игровая схема сборной России во встрече с командой Мексики претерпит изменения, по сравнению с матчем против Португалии.

«Результатом, конечно, мы не можем быть довольны, но ребята боролись. Во втором тайме поменялся рисунок игры, были моменты, но беспокоит то, что в створ ворот наша сборная не попала ни разу. Думаю, что с мексиканцами должно быть по-другому. Но не будем забывать, что мы в среду играли с чемпионами Европы, в рядах которых лучший игрок мира – Криштиану Роналду, что он и показал. Поэтому не будем посыпать голову пеплом, а будем готовиться к матчу со сборной Мексики. Надеюсь, что сборная тактически грамотно построит игру. Д

умаю, тренерский штаб сделает правильные выводы, потому что сборная Мексики будет играть совершенно по-другому, чем португальцы, поэтому и схема должна быть другой. В любом случае я надеюсь на самоотдачу и физическую подготовленность, потому что будет очень жесткая игра, стык в стык. Мы видели матч мексиканцев с новозеландцами, когда дело дошло до потасовки. Уверен, что на нас они будут так же настраиваться. Очень надеюсь, что наши игроки будут биться до конца», - цитирует Анохина «Р-Спорт».

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Голосование: Вам понравилась игра сборной России против Португалии?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ильсур Метшин: Можете провести журналистское расследование - никаких бесплатных билетов на КК-2017 нетМэр Казани Ильсур Метшин - о слуха про бесплатные билеты в Казани для бюджетников.Поздняк метаться. Почему с Мексикой мы сыграем лучшеПоздняк метаться. Почему с Мексикой мы сыграем лучшеСборная России проиграла Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Верим в Россию, ставим на Чили. «Гонка за золотом» – тур 2Верим в Россию, ставим на Чили. «Гонка за золотом» – тур 2Эксперты «Советского спорта» продолжают «Гонку за золотом» на Кубке конфедераций-2017.Александр Мостовой: Нам не должно быть стыдно. Это просто другой уровеньАлександр Мостовой: Нам не должно быть стыдно. Это просто другой уровеньБывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1).«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Евгений Ловчев: С Мексикой надо играть только в атакуЕвгений Ловчев: С Мексикой надо играть только в атакуОбозреватель «Советского спорта» – о матче Россия – Португалия (0:1) на Кубке конфедераций.Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Германия – Чили. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Чили.Камерун – Австралия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Камеруна сыграет с командой Австралии.Хуан Карлос Осорио: В матче с Россией настраиваемся только на победуГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча со сборной России. Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках Кубка конфедераций.Хавьер Акино: Во втором тайме постарались успокоиться и достичь результатаПолузащитник сборной Мексики Хавьер Акино, которого признали лучшим игроком в матче с командой Новой Зеландии (2:1), поделился впечатлениями от первой победы на Кубке конфедераций-2017.Бернарду Силва: Сборные России и Мексики разные, но обе сильныеПолузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился впечатлениями от победы над командой России (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Хуан Карлос Осорио: Я потерял контроль над собой, но помощник главного тренера Новой Зеландии оскорблял меняГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился впечатлениями после матча со сборной Новой Зеландии на Кубке конфедераций (2:1). Он прокомментировал возникавшие во время матча конфликты.Пепе: Сборная России доставила немало проблем, но мы смогли победитьЗащитник сборной Португалии Пепе поделился впечатлениями от победы над сборной России (1:0) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Маринато Гилерме: Нам надо отдохнуть и понять, что мы неправильно сделалиГолкипер сборной России Маринато Гилерме после матча с Португалией (0:1) поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Мексики.Сборная России отменила тренировку в Москве в четвергСборная России отменила запланированную ранее тренировку в Москве на стадионе ЦСКА в четверг. Об этом сообщает официальный сайт РФС.Энтони Хадсон: Стычки в конце матча доказали, что мы заставили мексиканцев психоватьГлавный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился впечатлениями после матча со сборной Мексики на Кубке конфедераций. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Рауль Хименес: С Россией выйдем будто на последний матчНападающий сборной Мексики Рауль Хименес считает, что в матче с Россией нужно побеждать, несмотря на то, что команде будет достаточно ничьей для выхода в плей-офф.Рафаэль Маркес: Собираемся обыграть РоссиюЗащитник сборной Мексики Рафаэль Маркес заявил, что матч с Россией будет непростым.Бруну Алвеш: Было непросто действовать против россиян, трибуны им здорово помогалиЗащитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился впечатлениями от победы над командой России (1:0) во втором туре группового этапа Кубка конфедераций.
Футбол
22 июня «Спартак» проведет контрольный матч на базе в Тарасовке
Хоккей
«Вегас» забрал на драфте расширения Емелина и права на Гусева
Футбол
Моуринью считает, что «МЮ» должен отказаться от Роналду и побороться за Неймара
Футбол
Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра
все новости
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Анохин
Сергей Анохинвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости