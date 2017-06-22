Сергей Анохин: Со сборной Мексики игровая схема будет другой

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин заявил, что игровая схема сборной России во встрече с командой Мексики претерпит изменения, по сравнению с матчем против Португалии.

«Результатом, конечно, мы не можем быть довольны, но ребята боролись. Во втором тайме поменялся рисунок игры, были моменты, но беспокоит то, что в створ ворот наша сборная не попала ни разу. Думаю, что с мексиканцами должно быть по-другому. Но не будем забывать, что мы в среду играли с чемпионами Европы, в рядах которых лучший игрок мира – Криштиану Роналду, что он и показал. Поэтому не будем посыпать голову пеплом, а будем готовиться к матчу со сборной Мексики. Надеюсь, что сборная тактически грамотно построит игру. Д

умаю, тренерский штаб сделает правильные выводы, потому что сборная Мексики будет играть совершенно по-другому, чем португальцы, поэтому и схема должна быть другой. В любом случае я надеюсь на самоотдачу и физическую подготовленность, потому что будет очень жесткая игра, стык в стык. Мы видели матч мексиканцев с новозеландцами, когда дело дошло до потасовки. Уверен, что на нас они будут так же настраиваться. Очень надеюсь, что наши игроки будут биться до конца», - цитирует Анохина «Р-Спорт».