Хамес не собирается переходить в «Челси» и хочет стать игроком «МЮ»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский «Реал» этим летом.
Как сообщает Ok Diario, хавбек «сливочных» получил предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что футболист больше склоняется к переезду на «Олд Траффорд».
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» также ведут переговоры по трансферу форварда «Реала» Альваро Мораты. При этом не исключен вариант с возвращением Криштиану Роналду, который хочет покинуть «бланкос» из-за проблем с законом.
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