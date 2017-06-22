Федор Канарейкин: Готов работать с топ-клубом или командой, ставящей перед собой серьезные цели

Бывший наставник «Авангарда» Федор Канарейкин рассказал, где он может продолжить тренерскую карьеру.



- В марте в интервью вы сказали: «Планирую продолжать карьеру, слежу за командами». Есть ли вероятность того, что мы увидим вас уже в следующем сезоне в одном из клубов КХЛ?

- В настоящий момент у меня нет никаких вариантов, - цитирует специалиста «БИЗНЕС Online». - Что касается вероятности возвращения в работу уже в следующем сезоне, будем смотреть. Но помимо предложений клубов у меня должен быть интерес к работе по данному предложению.

- Из каких аспектов складывается ваш интерес?

- В первую очередь важно, чтобы клубы ставил перед собой серьезные задачи и боролись за большие цели.

- То есть, ваш новый клуб должен минимум ставить задачу выхода в плей-офф?

- Это даже не задача, она должна стоять автоматически. Я готов работать либо с топ-клубом, либо с командой, которая будет перед собой ставить серьезные цели. Какие команды могу назвать топ-клубами? Нашу большую восьмерку, которая регулярно претендует на лидерские позиции в нашем чемпионате, а также за победу в Кубке Гагарина. Также хочу сказать, что я буду в этом сезоне пристально следить за «Спартаком». Это клуб, который меня воспитал, с которым я много чего завоевывал, поэтому он мне интересен. Я буду посещать матчи красно-белых и находиться с ними рядом.











