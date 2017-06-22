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Ильсур Метшин: Можете провести журналистское расследование - никаких бесплатных билетов на КК-2017 нет

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мэр Казани Ильсур Метшин - о слуха про бесплатные билеты в Казани для бюджетников.

- Сообщалось, что часть билетов в Казани будет раздаваться бесплатно. Это так?
- Никаких бесплатных билетов у нас нет. Я мэр города, у меня семья из семи человек и во время матчей мы всем сидим на местах с купленными билетами. Можете провести журналистское расследование. Это не потому, что я такой принципиальный. Просто нет бесплатных билетов. И никому их не раздавали. Вопрос распространения билетов – сфера ответственности ФИФА. Есть спонсорские пакеты, возможно, они раздаются своим партнерам. Но бесплатных билетов нет.

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