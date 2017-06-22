КХЛ: Есть полная уверенность, что «Динамо» решит все проблемы и достойно выступит в сезоне 2017/2018

КХЛ выступила с разъяснением по поводу ситуации в московском «Динамо».

«В связи с возникновением большого количества вопросов у болельщиков и общественности, касающихся ситуации в ХК «Динамо» (Москва), КХЛ считает нужным сообщить следующее.

Лига крайне заинтересована не только в сохранении бренда ХК «Динамо» (Москва) и участии команды в чемпионате КХЛ, но и в том, чтобы клуб с богатой историей, многократный чемпион страны, двукратный обладатель Кубка Гагарина, отметивший в прошлом году 70-летие, развивался, был конкурентоспособным и участвовал в борьбе за самые высокие места. Мы должны дорожить клубами, стоявшими у истоков нашего хоккея, давшими ему немало великих игроков и тренеров, имеющими огромное количество болельщиков по всей стране.

Есть полная уверенность в том, что клубу удастся решить все проблемы и достойно выступить в сезоне 2017/2018. Как сообщалось ранее, московское «Динамо» включено в число участников чемпионата.

При этом взаимоотношения между ВФСО «Динамо», подавшим документы на участие команды в чемпионате, и АНО «ОХК «Динамо» являются исключительно внутренним делом сторон.

Вместе с тем, не может не вызывать крайней озабоченности вопрос о соблюдении контрактных обязательств АНО «ОХК «Динамо» перед игроками и сотрудниками команды.

КХЛ находится в постоянном контакте с ВФСО «Динамо» и Федерацией хоккея России, идет совместный поиск путей решения проблем. В основную команду ХК «Динамо» перейдет тренерский штаб и большинство персонала команды. От руководства клуба получено заверение, что хоккейная школа, интернат и молодежная команда будут практически полностью переведены в структуру ООО «ХК «Динамо».

КХЛ рассчитывает, что совместными усилиями ВФСО «Динамо», КХЛ и ФХР все острые вопросы будут решены».