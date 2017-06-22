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Хачанов на отказе Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле, поскольку его соперник из Японии Кей Нисикори отказался от продолжения борьбы при счет 2:3 в первом сете.

У последнего возникли проблемы со здоровьем, Нисикори получил травму бедра. Напомним, спортсмены провели на корте 35 минут.

За выход в полуфинал соревнований Хачанов поспорит с одним из своих соотечественников – либо с Михаилом Южным, либо с Андреем Рублевым (WC).

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