Хачанов на отказе Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле, поскольку его соперник из Японии Кей Нисикори отказался от продолжения борьбы при счет 2:3 в первом сете.

У последнего возникли проблемы со здоровьем, Нисикори получил травму бедра. Напомним, спортсмены провели на корте 35 минут.

За выход в полуфинал соревнований Хачанов поспорит с одним из своих соотечественников – либо с Михаилом Южным, либо с Андреем Рублевым (WC).