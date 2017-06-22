Дэвид Уоттс: Надеюсь, что Мозгов вернет себе былую форму

Вице-президент НБА по России Дэвид Уоттс поделился мнением об обмене центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова в «Бруклин Нетс».

«Лейкерс» выстраивают новую стратегию развития клуба. Для этого клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость, поэтому обмен одного из самых высокооплачиваемых баскетболистов команды, который не играл во второй части сезона, напрашивался. Надеюсь, что в «Бруклине» Мозгов вернётся к своим показателям двухлетней давности, когда в финальной серии он набирал по 20 очков и делал много подборов. Расселл тоже очень достойный игрок. Он ещё вполне может стать звездой НБА. Для этого у него есть все данные», – цитируют Уоттса «Известия».

Напомним, «Лейкерс» обменяли в «Нетс» Мозгова и разыгрывающего Д’Анжело Рассела на центрового Брука Лопеса и 27-й пик на драфте.

30-летний российский баскетболист перешел в «Лейкерс» из «Кливленда» летом минувшего года. Россиянин сыграл за команду из Лос-Анджелеса 54 матча и набрал 401 очко. В среднем за игру Тимофей набирал 7,4 очка и делал 4,9 подбора.