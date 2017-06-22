Букмекеры отдают сборной Камеруна незначительное предпочтение перед Австралией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии.
Победа африканской команды оценивается коэффициентом 2,47, тогда как виктория ее соперника идет за 2,84.
За ничью букмекеры предлагают 3,42.
Игра в Петербурге начнется сегодня в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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