Закрытые квалификации к The International 2017 пройдут 26-29 июня

Valve сообщила подробности закрытых отборочных к турниру The International 2017.



Квалификации пройдут с 26 по 29 июня и будут отличаться по формату в разных регионах.



В Европе, Китае, Юго-Восточной Азии и Северной Америке победитель групповой стадии сразу получит квоту в основной этап турнира, а 2-5 места сразятся за путевку в плей-офф.





The International 2017 пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле. Призовой фонд турнира превысил 15 миллионов долларов. Прямые инвайты получили Virtus.pro, OG, Evil Geniuses, Team Liquid, Invictus Gaming и Newbee.

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