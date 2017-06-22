Александр Тарханов: Акинфеева не обвинишь. Выйти на такой кросс он не мог, его банально «расстреляли»
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.
«Все логично и правильно. Криштиану Роналду, есть Криштиану Роналду. Чуть его оставили и он забил. Он это делал и с ведущими командами мира. Что показала последняя Лига чемпионов. Но почему свободно дали выполнить подачу? Почему против главной звезды остался Кудряшов, который не самый высокий, и который не так силен на втором этаже? Ну а Акинфеева не обвинишь, выйти на такой кросс он не мог, и его банально «расстреляли», – цитирует специалиста «Свободная пресса».
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Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция