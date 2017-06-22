Александр Тарханов: Акинфеева не обвинишь. Выйти на такой кросс он не мог, его банально «расстреляли»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

«Все логично и правильно. Криштиану Роналду, есть Криштиану Роналду. Чуть его оставили и он забил. Он это делал и с ведущими командами мира. Что показала последняя Лига чемпионов. Но почему свободно дали выполнить подачу? Почему против главной звезды остался Кудряшов, который не самый высокий, и который не так силен на втором этаже? Ну а Акинфеева не обвинишь, выйти на такой кросс он не мог, и его банально «расстреляли», – цитирует специалиста «Свободная пресса».

Читайте также:

Александр Мостовой: Нам не должно быть стыдно. Это просто другой уровень