Черчесов сфотографировался с Роналду (фото)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сфотографировался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

Фото опубликовал журналист Дэнни Армстронг. Под ним он оставил следующий комментарий: «Ты уверен, что не хочешь получить российский паспорт? Просто скажи».

Напомним, в среду в Москве российская команда уступила португальцам в матче группового этапа Кубка конфедераций. Роналду стал автором единственного гола, поразив ворота Игоря Акинфеева на 8-й минуте.

Cherchesov - "Are you sure you don't want a Russian passport? Just say the word..." pic.twitter.com/N71Q1YVBFd