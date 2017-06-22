Пол Пирс: Дюрант - лучший игрок НБА

Бывший игрок НБА Пол Пирс заявил, что считает форварда Кевина Дюранта лучшим игроком в лиге.

«В тот момент, когда вы смотрите на игру Дюранта, то понимаете, что ничего подобного раньше не видели. То же самое было с Леброном. До появления в лиге Джеймса мы никогда не видели такую комбинацию скорости, баскетбольного мышления и атлетизма. Теперь мы наблюдаем то же самое в примере с Кевином. Тяжелого форварда, который совершает подобные броски, так проводит пик-н-роллы. Он еще очень молод и выступает за команд, с которой может выиграть НБА еще несколько раз. Он лучший во всей лиге прямо сейчас», - приводит слова Пирса Sport Magazine.

Напомним, «Уорриорз» победили «Кавальерс» в финальной серии и стали чемпионами НБА.

Дюрант был признан самым ценным игроком финальной серии, в среднем за 39 минут на площадке набирая 35 очков, отдавая 5 передач и забирая 8 подборов.