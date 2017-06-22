Россия ни разу пробила в створ ворот Португалии

читайте также

Опрос: сможет ли Россия обыграть Мексику? 24 июня состоится заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

«Грасия отказался от неустойки». Мэр Казани – о самом крутом граффити и о делах Мэр Казани и экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, рассказал о готовности города к ЧМ.

Сергей Юран: С Португалией не хватило спортивной наглости Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).

Мэр Казани: Граффити Месси нарисуем, если Аргентина приедет на чемпионат мира Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал, что граффити Месси появится в Казани, если сборная Аргентины сможет попасть на чемпионат мира.

Девушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Россия – Португалия «Советский спорт» собрал для вас фотографии самые привлекательных болельщиц с матча Кубка конфедераций между Россией и Португалией (0:1).

В матче с Португалией Смолов выиграл три единоборства из 30 Вчера в матче второго тура Кубка конфедераций сборная России уступила Португалии – 0:1.

Роналду выиграл все единоборства у Кудряшова и Васина Вчера в матче второго тура Кубка конфедераций сборная России уступила Португалии – 0:1.

Черчесов сфотографировался с Роналду (фото) Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сфотографировался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

Александр Тарханов: Акинфеева не обвинишь. Выйти на такой кросс он не мог, его банально «расстреляли» Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

Букмекеры отдают сборной Камеруна незначительное предпочтение перед Австралией Букмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии.

Почем футбол, Россия? Сколько стоит сходить на Кубок конфедераций «Советский спорт» выяснил, во сколько обойдется поход на матч Кубка конфедераций в Москве.

А мне стыдно. Михаил Борзыкин – о классе сборной России Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч Россия – Португалия.

Ильсур Метшин: Можете провести журналистское расследование - никаких бесплатных билетов на КК-2017 нет Мэр Казани Ильсур Метшин - о слуха про бесплатные билеты в Казани для бюджетников.

Сергей Анохин: Со сборной Мексики игровая схема будет другой Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин заявил, что игровая схема сборной России во встрече с командой Мексики претерпит изменения, по сравнению с матчем против Португалии.

Поздняк метаться. Почему с Мексикой мы сыграем лучше Сборная России проиграла Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

Верим в Россию, ставим на Чили. «Гонка за золотом» – тур 2 Эксперты «Советского спорта» продолжают «Гонку за золотом» на Кубке конфедераций-2017.

Александр Мостовой: Нам не должно быть стыдно. Это просто другой уровень Бывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1).

«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Евгений Ловчев: С Мексикой надо играть только в атаку Обозреватель «Советского спорта» – о матче Россия – Португалия (0:1) на Кубке конфедераций.