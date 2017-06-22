Россия ни разу пробила в створ ворот Португалии
Вчера в матче второго тура Кубка конфедераций сборная России уступила Португалии – 0:1.
По данным Wyscout, сборная Португалии превзошла нашу команду по ударам – 11 (6 в створ) против 10 (0), количеству передач – 497 (точность – 83%) против 455 (84%), количеству контратак – 8 против 0, количеству голевых моментов – 9 против 4. Отметим, что сборная Португалии владела на одну минуту больше сборной России. И в среднем почти на три метра ближе к чужим воротам (усредненное владение – 53,8 метра от своих ворот против 51,05).
А мне стыдно. Михаил Борзыкин – о классе сборной России
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция