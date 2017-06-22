Болт пробежит стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
Источник: IAAFКомментарии
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.
Этап в Монако состоится 21 июля, за две недели до старта чемпионата мира по легкой атлетике-2017, который пройдет в Лондоне. Болт будет соревноваться в беге на дистанции 100 метров, где он является действующим мировым рекордсменом (9,58).
Ранее Усэйн заявлял о том, что по окончании текущего сезона он завершит спортивную карьеру.
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