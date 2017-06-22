Роналду выиграл все единоборства у Кудряшова и Васина
Вчера в матче второго тура Кубка конфедераций сборная России уступила Португалии – 0:1.
По данным Wyscout, лидер сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл 75% единоборств (9 из 12). Отметим, что он выиграл все 4 единоборства у Васина и все 3 – у Кудряшова. Для сравнения Федор Смолов выиграл всего 10% единоборств (3 из 30).
Единоборства Роналду
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Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция