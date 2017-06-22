В матче с Португалией Смолов выиграл три единоборства из 30
Вчера в матче второго тура Кубка конфедераций сборная России уступила Португалии – 0:1.
По данным Wyscout, самым бьющим игроком в составе сборной России стал Смолов – 5 ударов. Правда, все – мимо ворот. Больше того, российский нападающий совершил 69% брака во всех действиях. Особенно неудачно он боролся за мяч – всего три выигранных единоборства из 30. Отметим, что в противостоянии с Пепе Федор выиграл ноль единоборств из десяти, а с Алвешом – одно из восьми.
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Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция