Мэр Казани: Граффити Месси нарисуем, если Аргентина приедет на чемпионат мира

Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал, что граффити Месси появится в Казани, если сборная Аргентины сможет попасть на чемпионат мира.

«У нас много зданий. Для всех хватит. Для каждой звезды можем по граффити сделать. Для нас чемпионат мира – мечта!», - цитирует Метшина «Газета.Ру».

Напомним, что ранее на фасаде одной из казанских многоэтажек появилось граффити нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.