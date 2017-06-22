Валентин Балахничев: Решение МОК принимается в угоду неких политических сил, а вовсе не России

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

- Значит, есть те, к кому Бах еще более лоялен. Очевидно, решение принимается в угоду неких политических сил, а вовсе не России. Меня насторожили слова главы МОК о том, что допинговый скандал в нашей стране стал следствием институционного сговора. Это заявление очень серьезно и опасно, оно требует серьезных выводов и контрмер с нашей стороны.

Речь Баха — это выступление не голубя, а ястреба.Реальность ли отстранение олимпийской сборной от Олимпиады в Южной Корее? Бах все сказал сам. Он никогда не простит Игры в Сочи и обязательно наложит санкции. Какими они будут — жесткими или не очень — Бах не говорит. Ясно одно: не зная содержание работы комиссии МОК, он бы не стал выступать в прессе. Стало быть, есть замечания.

Когда одна из сторон не принимает никаких доводов и не делает никаких встречных шагов, нормально и быстро ситуация не завершится. Российские власти делают все от них зависящее. Но Бах заявляет, что «некоторые только делают вид, что все хорошо, а на деле не прикладывают необходимых усилий».

В обоих случаях использовались одни и те же приемы, методы и сроки вынесения санкций, приближенные к моменту начала соревнований. Нужно не ждать вердикта, а быть в постоянном рабочем контакте с МОК и мониторить ситуацию, чтобы гарантировать участие российских спортсменов в Играх-2018, - рассказал Балахничев в интервью «Газете.ру».

Напомним, Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах полагает, что к России должны быть применены санкции за манипуляции с допинг-пробами на зимних Играх-2014 в Сочи.