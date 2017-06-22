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Мак, Иванович и Джорджевич присоединились к «Зениту» на сборе в Австрии

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник Роберт Мак, защитник Бранислав Иванович и нападающий Лука Джорджевич присоединились к «Зениту» на предсезонном сборе в Австрии.

Игроки вернулись в расположение клуба после отпуска, предоставленного им в связи с участием в матчах национальных сборных и начали тренироваться по индивидуальной программе.

24 июня «Зенит» проведет товарищеский матч против болгарского «Лудогорца».

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