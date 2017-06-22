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Елена Вяльбе: Бах не менял свою позицию в отношении России

Источник:  Газета.RuКомментарии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе заявила, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не менял своего отношения к российским спортсменам.

«Я считаю, что Бах свою позицию не менял. Я неоднократно слышала в течение последних месяцев о том, что вопрос поездки российской сборной на Олимпиаду в Пхенчхане будет рассматриваться в сентябре, и тогда МОК уже даст ответ, будут присутствовать там наши спортсмены или нет. Поэтому ничего Бах не менял», - цитирует Вяльбе «Газета.Ру».

Напомним, что ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что к России должны быть применены санкции за возможные манипуляции с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.

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