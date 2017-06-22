Защитник Алибеков прибыл на сбор ЦСКА (фото)
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
К ЦСКА на сборе в Австрии присоединился защитник молодежной команды Муталип Алибеков, сообщает официальный твиттер армейцев.
20-летний игрок будет тренироваться с основным составом красно-синих и сыграет в товарищеском матче.
В прошлом сезоне Алибеков провел в турнире молодежных команд клубов РФПЛ 29 матчей и забил один мяч.
На сбор #ЦСКАвАвстрии прибыл защитник молодёжки Муталип Алибеков! Он будет тренироваться вместе со всеми и сыграет в товарищеском матче pic.twitter.com/UrqmD3gvRS— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 22 июня 2017 г.
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