Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак- : -Чертаново
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Футбол  Ростов- : -Видеотон
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник Алибеков прибыл на сбор ЦСКА (фото)

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

К ЦСКА на сборе в Австрии присоединился защитник молодежной команды Муталип Алибеков, сообщает официальный твиттер армейцев.

20-летний игрок будет тренироваться с основным составом красно-синих и сыграет в товарищеском матче.

В прошлом сезоне Алибеков провел в турнире молодежных команд клубов РФПЛ 29 матчей и забил один мяч.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Роман Шаронов: Разговоры про оборонительный футбол Бердыева – просто штампРоман Шаронов: Разговоры про оборонительный футбол Бердыева – просто штампЭкс-защитник сборной России и «Рубина» в интервью «Советскому спорту» – о работе в академии казанского клуба.«Грасия отказался от неустойки». Мэр Казани – о самом крутом граффити и о делах«Грасия отказался от неустойки». Мэр Казани – о самом крутом граффити и о делахМэр Казани и экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, рассказал о готовности города к ЧМ.Мак, Иванович и Джорджевич присоединились к «Зениту» на сборе в АвстрииПолузащитник Роберт Мак, защитник Бранислав Иванович и нападающий Лука Джорджевич присоединились к «Зениту» на предсезонном сборе в Австрии.Ильсур Метшин: Прошлым летом «Рубин» не потратил ни 200, ни 100, ни даже 50 миллионовМэр Казани и экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин - о трансферной компании.Новичок Серии А заинтересован в аренде ЭрнаниПолузащитник «Зенита» Эрнани может провести следующий сезон на правах аренды в итальянском СПАЛе.Игорь Шалимов: С «Черноморцем» получилась хорошая тренировкаГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу в товарищеском матче над новороссийским «Черноморцем».«Тосно» расторг контракт с полузащитником ЧиркинымПолузащитник Григорий Чиркин и ФК «Тосно» пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта, сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области.Джанаев подпишет контракт с «Рубином»Сослан Джанаев подпишет контракт с казанским «Рубином» на три года.Трошечкин переходит в «Тосно»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин проведет следующий сезон в «Тосно».«Тосно» арендует полузащитника «Ростова»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин может провести следующий сезон на правах аренды в «Тосно».Спортивный директор «Ромы» проведет переговоры по трансферу Маноласа в «Зенит»Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи 22 июня прилетит в Германию, чтобы провести переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа в «Зенит».Он пришел выбить Кокорина из «Зенита» и забил, но Манчини проиграл ЦСКАОн пришел выбить Кокорина из «Зенита» и забил, но Манчини проиграл ЦСКААлександр Кокорин, Олег Шатов и другие зенитовцы точно не смотрели матч Россия – Португалия, потому что впервые играли за команду Манчини.«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»Футбольный клуб «Зенит» нацелился на форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.«Анжи» подписал полузащитника сборной ЭфиопииМахачкалинский «Анжи» подписал полузащитника сборной Эфиопии Иеча Гаточа Панома, сообщает официальный сайт клуба РФПЛ.Йоан Молло: Когда ты хочешь играть в «Зените», нужно выкладываться на двести процентовПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).Роберто Манчини: Пробовали играть 4-4-2, но всегда можем изменить схему, когда приедут остальные футболистыГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).«Крылья Советов» подписали полузащитника Георгиевского«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником Святославом Георгиевским, сообщается на официальном сайте самарского клуба.Станислав Манолев: ЦСКА не должен думать, что обыграл первую команду «Зенита»Защитник софийского ЦСКА Станислав Манолев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1).
Легкая атлетика
Болт пробежит стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
Футбол
Черчесов сфотографировался с Роналду (фото)
Футбол
Александр Тарханов: Акинфеева не обвинишь. Выйти на такой кросс он не мог, его банально «расстреляли»
Футбол
Букмекеры отдают сборной Камеруна незначительное предпочтение перед Австралией
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости