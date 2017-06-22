Светлана Гладышева: Основная задача наших «друзей» - не допустить Россию на Олимпиаду в Корее

Бывшая горнолыжница, вице-чемпионка Олимпиады-1994 в Лиллехаммере в супергиганте Светлана Гладышева прокомментировала заявление президента МОК Томаса Баха о новых санкциях, которые могут ожидать российский спорт.

- Я считаю, что сейчас основная задача наших, с позволения сказать, «друзей» — не допустить Россию на Олимпиаду в Корее либо максимально ограничить контингент.

Что касается такой резкой позиции Баха, то сочинская Олимпиада была для него первой на посту президента МОК. Он тогда был человек новый, на эмоциях, увидел такой прекрасный прием. Что-либо говорить негативное про Игры было невозможно, потому что там было все великолепно. Но друзей у нас нет, а эйфория у него сошла на нет.

Тут нечего обсуждать — никаких запрещенных препаратов в таких количествах, как нам приписывают, наши спортсмены не принимали. Конечно, всегда есть отдельные экземпляры, но это не имеет ничего общего с теми обвинениями, которые нам выдвигают. Я проработала много лет президентом горнолыжной федерации, и все эти разговоры про систематический прием с участием государства — бред, - цитирует Гладышеву «Газета.ру».

Напомним, Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах полагает, что к России должны быть применены санкции за манипуляции с допинг-пробами на зимних Играх-2014 в Сочи.





