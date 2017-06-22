Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак- : -Чертаново
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Футбол  Ростов- : -Видеотон
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Гладышева: Основная задача наших «друзей» - не допустить Россию на Олимпиаду в Корее

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывшая горнолыжница, вице-чемпионка Олимпиады-1994 в Лиллехаммере в супергиганте Светлана Гладышева прокомментировала заявление президента МОК Томаса Баха о новых санкциях, которые могут ожидать российский спорт. 

- Я считаю, что сейчас основная задача наших, с позволения сказать, «друзей» — не допустить Россию на Олимпиаду в Корее либо максимально ограничить контингент.

Что касается такой резкой позиции Баха, то сочинская Олимпиада была для него первой на посту президента МОК. Он тогда был человек новый, на эмоциях, увидел такой прекрасный прием. Что-либо говорить негативное про Игры было невозможно, потому что там было все великолепно. Но друзей у нас нет, а эйфория у него сошла на нет.

Тут нечего обсуждать — никаких запрещенных препаратов в таких количествах, как нам приписывают, наши спортсмены не принимали. Конечно, всегда есть отдельные экземпляры, но это не имеет ничего общего с теми обвинениями, которые нам выдвигают. Я проработала много лет президентом горнолыжной федерации, и все эти разговоры про систематический прием с участием государства — бред, - цитирует Гладышеву «Газета.ру».

Напомним, Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах полагает, что к России должны быть применены санкции за манипуляции с допинг-пробами на зимних Играх-2014 в Сочи. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олимпийский комитет России отказался комментировать заявление БахаПресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов отказался комментировать заявление главы МОК Томаса Баха о том, что Россия понесет наказание за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.Елена Вяльбе: Бах не менял свою позицию в отношении РоссииОлимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе заявила, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не менял своего отношения к российским спортсменам.Валентин Балахничев: Решение МОК принимается в угоду неких политических сил, а вовсе не РоссииБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.Светлана Журова: МОК оказывает психологические атакиПервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что заявление Томаса Баха о новых санкциях является психологической атакой.Томас Бах: МОК не может забыть о том, что произошло в Сочи. На Россию должны быть наложены санкцииПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах полагает, что к России должны быть применены санкции за манипуляции с допинг-пробами на зимних Играх-2014 в Сочи.В четверг Дональд Трамп примет в Белом доме главу МОК Томаса БахаПрезидент США Дональд Трамп в четверг, 22 июня примет в Белом доме главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сообщает AFP.Олимпиада-2018. Часть соревнований по лыжным видам может пройти в КНДРЧасть лыжных соревнований на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенхчане (Южная Корея) может пройти на территории КНДР. Об этом сообщает британское издание The Guardian.WADA приостановило работу самой крупной антидопинговой лаборатории СШАВсемирное антидопинговое агентство (WADA) ограничило работу лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).WADA приостановило лицензию лаборатории в Лос-АнджелесеЛицензия американской аналитической лаборатории (UCLA) была приостановлена по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает официальный сайт организации.Россия побеждает на Евробаскете, Инфантино нравятся повторы, Маклареном недовольны в МОК и другие новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Хакеры Fancy Bears раскрыли переписку Макларена с МОКХакеры Fancy Bears опубликовали переписку между главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном и Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает «RT на русском».Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?«Вашингтон» защитил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова от драфта расширения. Что это значит?Вячеслав Быков: Не отпустив своих игроков на Олимпиаду, НХЛ проигнорировала всехБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпустить своих игроков на Олимпиаду-2018.Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?«Советский спорт» уже рассказывал о том, что олимпийская столица Зимних Игр-2018 готовит настоящий технологический прорыв.Алоян готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CASРоссийский боксер Михаил Алоян готов выполнить требование МОК по возвращению серебряной медали ОИ-2016 после отклонения его апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS).CAS отклонил апелляцию Алояна на лишение серебра ОИ-2016Как сообщает официальный сайт CAS, в организации приняли решение отклонить апелляцию российского боксера Михаила Алояна на лишение серебряной медали ОИ-2016 из-за применения запрещенных препаратов.Видеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в КорееВидеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в КорееКорейская сторона обещает технологический прорыв во время предстоящих в феврале 2018-го Зимних Олимпийских Игр.Объявлен состав сборной Канады на сезон-2017/18Федерация фигурного катания Канады назвала состав команды на олимпийский сезон.Валентин Балахничев: Директор РУСАДА – более важная фигура, чем председатель набсоветаБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался об изменениях в Российском антидопинговом агентстве.Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛТренер «Питтсбурга» Сергей Гончар высказался о том, к чему может привести решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхенчхан.
Легкая атлетика
Болт пробежит стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
Футбол
Черчесов сфотографировался с Роналду (фото)
Футбол
Александр Тарханов: Акинфеева не обвинишь. Выйти на такой кросс он не мог, его банально «расстреляли»
Футбол
Букмекеры отдают сборной Камеруна незначительное предпочтение перед Австралией
все новости
Томас Бах
Томас Бахвсе новости
гладышева светлана
гладышева светланавсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018
ОИ-2014
ОИ-2014
Допинг
Допинг