Сергей Юран: С Португалией не хватило спортивной наглости
Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).
- Что вчера не получилось?
- Психология сейчас выходит на первый план. Мы оказались психологически не готовы, по крайней мере, по первому тайму. Нам не хватило спортивной наглости. И еще, на мой взгляд, нам не хватило исполнителей. Потому что мы вышли едва ли не в шесть защитников. Если брать номинально, Комбаров - защитник, Шишкин в принципе тоже защитник. У нас не хватило людей в атаке, чтобы напрягать возрастную, опытную оборону португальцев.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция