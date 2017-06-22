Сергей Юран: С Португалией не хватило спортивной наглости

Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).

- Что вчера не получилось?

- Психология сейчас выходит на первый план. Мы оказались психологически не готовы, по крайней мере, по первому тайму. Нам не хватило спортивной наглости. И еще, на мой взгляд, нам не хватило исполнителей. Потому что мы вышли едва ли не в шесть защитников. Если брать номинально, Комбаров - защитник, Шишкин в принципе тоже защитник. У нас не хватило людей в атаке, чтобы напрягать возрастную, опытную оборону португальцев.