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Джонатан «Loda» Берг сыграет в открытой квалификации к TI2017

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Бывший игрок Alliance Джонатан «Loda» Берг примет участие в открытой европейской квалификации к The International 2017 в составе команды Cool Beans.

В состав коллектива также вошли Майк «miCKe» Нгуен, Никлас «Niqua» Вестергард, Айден «iNsania» Саркои и Александр «ComeWithMe» Красунеску.

Открытые отборочные пройдут с 22 по 26 июня.

Напомним, что Берг покинул состав Alliance 9 июня 2017 года.

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