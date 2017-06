Джонатан «Loda» Берг сыграет в открытой квалификации к TI2017

Valve сообщила подробности закрытых отборочных к турниру The International 2017.

Закрытые квалификации к The International 2017 пройдут 26-29 июня

Закрытые квалификации к The International 2017 пройдут 26-29 июня Valve сообщила подробности закрытых отборочных к турниру The International 2017.