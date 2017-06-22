Джонатан «Loda» Берг сыграет в открытой квалификации к TI2017
Бывший игрок Alliance Джонатан «Loda» Берг примет участие в открытой европейской квалификации к The International 2017 в составе команды Cool Beans.
В состав коллектива также вошли Майк «miCKe» Нгуен, Никлас «Niqua» Вестергард, Айден «iNsania» Саркои и Александр «ComeWithMe» Красунеску.
Открытые отборочные пройдут с 22 по 26 июня.
Напомним, что Берг покинул состав Alliance 9 июня 2017 года.
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