Олимпийский комитет России отказался комментировать заявление Баха
Источник: Газета.RuКомментарии
Пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов отказался комментировать заявление главы МОК Томаса Баха о том, что Россия понесет наказание за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.
- Ситуация находится в развитии. Официальные комментарии появятся позже, - цитирует Выборнова «Газета.ру».
Напомним, Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах полагает,
что к России должны быть применены санкции за манипуляции с
допинг-пробами на зимних Играх-2014 в Сочи.
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