Олимпийский комитет России отказался комментировать заявление Баха

Пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов отказался комментировать заявление главы МОК Томаса Баха о том, что Россия понесет наказание за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

- Ситуация находится в развитии. Официальные комментарии появятся позже, - цитирует Выборнова «Газета.ру».

Напомним, Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах полагает, что к России должны быть применены санкции за манипуляции с допинг-пробами на зимних Играх-2014 в Сочи.

