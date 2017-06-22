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Олимпийский комитет России отказался комментировать заявление Баха

Источник:  Газета.RuКомментарии

Пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов отказался комментировать заявление главы МОК Томаса Баха о том, что Россия понесет наказание за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.

- Ситуация находится в развитии. Официальные комментарии появятся позже, - цитирует Выборнова «Газета.ру»

Напомним, Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах полагает, что к России должны быть применены санкции за манипуляции с допинг-пробами на зимних Играх-2014 в Сочи.  

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