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Опрос: сможет ли Россия обыграть Мексику?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

24 июня состоится заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

Команде Станислава Черчесова нужно побеждать, чтобы выходить в полуфинал турнира, Мексику устроит ничья.

«Советский спорт» предлагает Вам обсудить предстоящую игру и принять участие в опросе.

Голосование: Как завершится матч Россия - Мексика?

Матч

Мексика - Россия

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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