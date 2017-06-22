Опрос: сможет ли Россия обыграть Мексику?
Источник: «Советский спорт»Комментарии
24 июня состоится заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.
Команде Станислава Черчесова нужно побеждать, чтобы выходить в полуфинал турнира, Мексику устроит ничья.
«Советский спорт» предлагает Вам обсудить предстоящую игру и принять участие в опросе.
Матч
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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