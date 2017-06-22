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Поль ле Гуэн возглавил турецкий «Бурсаспор»

Источник:  ФК «Бурсаспор»Комментарии

Бывший главный тренер «Лиона» и «ПСЖ» Поль ле Гуэн назначен главным тренером турецкого «Бурсаспора».

Контракт 53-летнего французского специалиста с клубом рассчитан на два года.

Последним местом работы Ле Гуэна была сборная Омана, которую он возглавлял с 2011 по 2015 год. Ранее он также тренировал «Ренн», «Глазго Рейнджерс» и сборную Камеруна.

Под руководством Ле Гуэна «Лион» три раза выиграл чемпионат Франции, а «ПСЖ» стал обладателем Кубка французской лиги.

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